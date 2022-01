Roggenreith: 10% Neujahrsbonus sichern. Auch im neuen Jahr freuen wir uns auf spannende Projekte, Neu- und Umbauten und neue Abfüllungen.

Und wir starten ins neue Jahr mit einer besonderen Aktion für euch:

Noch bis Ende des Monats könnte ihr mit minus 10% in unserem Onlineshop einkaufen und euch den original Whisky made in Austria direkt nach Hause holen.

Neujahrsbonus von 10% holen

Aktion wird automatisch berücksichtigt.

Kein Gutscheincode erforderlich.

Betriebsurlaub

Noch bis 26.1.2022 haben wir wegen Betriebsurlaub unsere Erlebniswelt geschlossen. Bestellungen werden in dieser Zeit zwei Mal pro Woche bearbeitet.

Bitte beachten Sie, dass es dadurch ev. zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

Copyright © Whisky-Erlebniswelt & Destillerie Haider, All rights reserved.

Unsere Adresse:

1. Whiskydestillerie Österreichs & Whisky-Erlebniswelt

3664 Roggenreith 3

whiskyerlebniswelt.at