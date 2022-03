14.03.2022 – Transport medizinischer Geräte für „NÖ hilft“: Im Rahmen der Aktion „NÖ hilft“ transportierte die Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit dem Versorgungsfahrzeug medizinische Gerätschaften aus dem Landesklinikum Waidhofen/Thaya in ein Logistikzentrum des BMI.

Das Land NÖ hat die Feuerwehren Niederösterreichs im Rahmen der Hilfsaktion für die Ukraine „NÖ hilft“ ersucht, den Transport von medizinischen Gerätschaften aus verschiedenen niederösterreichischen Kliniken in das Logistikhub des BMI im Bezirk Bruck/Leitha durchzuführen. Die Gerätschaften werden dort kurzfristig zwischengelagert und anschließend gesammelt in die Ukraine weitertransportiert.

Am 14. März machten sich zwei Feuerwehrmitglieder der Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit dem Versorgungsfahrzeug um 9:45 Uhr auf den Weg ins Landesklinikum Waidhofen/Thaya und beluden das Einsatzfahrzeug mit verschiedenen Medizingeräten wie zB Röntgen-, Ultraschall- und Beatmungsgerät. Danach ging es auf die rund 2-stündige Fahrt in das BMI-Logistikzentrum im Bezirk Bruck/Leitha. Dort wurden die Gerätschaften abgeladen und bis zum Weitertransport in die Ukraine zwischengelagert.

Um 15:24 Uhr rückten die beiden Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus Waidhofen/Thaya ein und beendeten den Hilfstransport.

Eingesetzte Kräfte:

Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit Versorgungsfahrzeug und 2 Mitgliedern

