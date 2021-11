Absage Grafenegger Advent 2021 Aufgrund des bevorstehenden Lockdowns kann der Grafenegger Advent 2021 nicht stattfinden.

(Grafenegg, 19. November 2021) Der behördliche Erlass des bundesweiten Lockdowns, der heute zur Eindämmung der Pandemie erging, betrifft mehrere Konzerte und Veranstaltungen in Grafenegg. Nicht stattfinden kann der Grafenegger Advent, der in Kooperation mit dem ORF Niederösterreich von 4. bis 8. Dezember am gesamten Parkareal Grafenegg, im Schloss sowie im Auditorium und der Reitschule geplant war. Ebenfalls ausgesetzt werden müssen in Folge der aktuellen Maßnahme die Weihnachtskonzerte mit dem Tonkünstler-Orchester am 4. und 5. Dezember sowie das Niederösterreichische Adventsingen der Volkskultur Niederösterreich am 7. und 8. Dezember.

Alle Karteninhaberinnen und Karteninhaber für die oben genannten Veranstaltungen werden direkt vom Kartenbüro Grafenegg für die Rückabwicklung der bereits gekauften Karten kontaktiert.

