Am Raiffeisen „Wohntraumtag“ sollen Mensch und Umwelt gewinnen: Aufgrund des großen Interesses veranstalten Niederösterreichs Raiffeisenbanken am 1. April wieder den sogenannten „Wohntraumtag“.

An diesem Tag bieten Experten der NÖ Energie- und Umweltagentur (eNu) in Zusammenarbeit mit der EVN und weiteren Partnerorganisationen in ausgewählten Raiffeisenbankstellen im Land kostenlose Beratung rund um die Themen Bauen, Wohnen, Energiesparen, Natur im Garten, Finanzierung, Förderung, Sicherheit und Recht an. Für die individuelle Beratung ist eine Terminvereinbarung in den teilnehmenden Raiffeisenbankfilialen erforderlich.

www.wohntraumtag.at