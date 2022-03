Arbeitsunfall im Bezirk Krems-Land: Presseaussendung der Polizei Niederösterreich

Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Krems-Land führte am 12. März 2022, gegen 15.15 Uhr, Waldarbeiten im Gemeindegebiet von Gföhl durch. Dabei dürfte er gerade eine Seilwinde bedient haben, als sich die Zugmaschine auf dem abschüssigen Waldstück in Bewegung gesetzt habe.

Der Mann habe noch versucht die Handbremse der Zugmaschine anzuziehen, sei dabei jedoch von der Zugmaschine erfasst und im Beinbereich schwer verletzt worden. Angehörige, die mit anderen Arbeiten beschäftigt waren, setzten die Rettungskette in Gang. Der 22-Jährige wurde nach der Versorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum Krems an der Donau geflogen.

LPD-NOE