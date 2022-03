Arbeitsunfall im Bezirk Waidhofen an der Thaya: Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya lenkte am 22. März 2022, gegen 13.00 Uhr, einen Elektro-Stapler auf einem Entladeplatz im Marktgemeindegebiet von Vitis.

Dabei dürfte er aus bislang unbekannter Ursache einen 47-jährigen Lkw-Lenker aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya, dessen Ladung gerade entladen wurde, erfasst haben.

Der Mann erlitt im Beinbereich Verletzungen schweren Grades und wurde nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in das Universitätsklinikum Krems an der Donau geflogen. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

LPD-NOE