Bankomatsprengung in Horn: Presseaussendung der Polizei Niederösterreich

Zumindest 3 unbekannte Täter verübten am 26.03.2022, in der Zeit von 01:22 Uhr bis 01:33 Uhr, eine Bankomatsprengung zum Nachteil einer Bankfiliale in 3580 Horn.

Dazu brachen sie die Schiebetür zum Foyer der Filiale im EKZ Horn, etabliert in 3580 Horn, Am Kuhberg 6, Bezirk Horn, auf.

Aufgrund der heftigen Detonation, ausgelöst durch einen bislang unbekannten Sprengkörper wurde der Geldausgabeautomat komplett zerstört und die Filiale erheblich beschädigt.

Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit einer Beute in derzeit unbekannter Höhe entkommen.

Als vermutliches Fluchtfahrzeug wurde ein gestohlener PKW der Marke Fiat 500, weiß lackiert, mit den ebenfalls gestohlenen Kennzeichen HO-751CF verwendet.

Das Fahrzeug konnte in den Mittagsstunden in Tschechien, im Bereich des Stausee Vranov, Gemeinde Bitov aufgefunden werden.

Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Tel.Nr.: 059133 30 3333, erbeten.

LPD-NOE