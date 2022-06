Baustelle%20VS%20Hafnerplatz: Baustelle VS Hafnerplatz: Spektakel im Innenhof, Fertigteile für dreigeschossigen Zubau werden montiert

Krems – Seit Februar wird auf dem Hafnerplatz fieberhaft an der Sanierung und Erweiterung der Volksschule gearbeitet. Bis Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Wo in Zukunft Kinder herumtollen, ihre Pausen und Turnstunden verbringen, hat sich ein riesengroßer Mobilkran eingeparkt. Dieser hievt einen Bauteil nach dem anderen in luftige Höhen auf das bestehende Gebäude der Volksschule Hafnerplatz. Dabei handelt es sich um die vorgefertigten Wand- und Deckenelemente für den dreigeschossigen Zubau der Schule.

Das Gründerzeitgebäude wird nach den Plänen der Architekten Franz Schartner und Josef Ruhm und in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt behutsam saniert und erweitert. Der Zubau wird künftig mehr Platz bieten und viele Zwecke erfüllen. Geplant sind eine großzügige Bibliothek im ersten Stock, ein Mehrzweckraum im zweiten Stock und neue Sanitäranlagen in allen Geschossen. Der Speiseraum im Erdgeschoss samt vorgelagerter Terrasse erfüllt auch die Kriterien einer qualitätsvollen Tagesbetreuung, die an die Schule angeschlossen ist.

Ursula Altmann

Stadtkommunikation, Marketing & Sales

Magistrat der Stadt Krems

Obere Landstraße 4

A-3500 Krems

T +43 (0)2732/801 227

M +43 (0)676/848 828 227

mailto: presse@krems.gv.at

http://www.krems.gv.at