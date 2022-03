Bevölkerungsentwicklung Gmünd – Negativ: Gmünd hat in den letzten 5 Jahren, 337 Hauptwohnsitzer verloren, mehr als jede andere Gemeinde im Bezirk, das schmerzt.

Nur Hauptwohnsitzer spülen über den Finanzausgleich Ertragsanteile aus Bundeseinnahmen für die Bewältigung der alltäglichen Aufgaben in die Gemeindekassen.

Für größere Gemeinden gibt es pro Kopf Ertragsanteile von rund € 900,– pro Kopf vom Bund.

Wir müssen uns sehr bemühen neue Angebote zu schaffen, um trotz stark negativen Geburtenbilanz eines Tages eine Stabilisierung der Bevölkerungszahl zu schaffen.

Das Wohnbauprojekt in der Brüder-Baumann-Gasse und in der Arbeiterheimgasse sollen diesem Trend etwas entgegenwirken.

Bis 2024 sollen neue Wohnhausanlagen errichtet werden.

Wichtig wäre das wir beim Ankauf der „Villenkolonie“ wieder etwas vorankommen würden. Nun verliert Gmünd gerade in den letzten Jahren Einwohner, zugleich können viele Ansuchen um Wohnungen mangels Angebots nicht erfüllt werden. Könnte man diesen Leerstand an Wohneinheiten in der „Villenkolonie“ den Menschen wieder anbieten wäre das für alle Seiten eine Bereicherung“, so Stadtrat Thomas Miksch.

SPÖ Niederösterreich

Thomas Miksch, akad. VM

Bezirksgeschäftsführer

Gmünd & Waidhofen an der Thaya

3950 Gmünd, Hans-Lenz-Str. 13

3830 Waidhofen/Thaya, Hauptplatz 19

Tel. 0676/3043200

Email: thomas.miksch@spoe.at