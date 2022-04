Brand mit Todesfolge im Bezirk Zwettl: Presseaussendung der Polizei Niederösterreich

Bedienstete der Polizeiinspektion Schwarzenau wurden am 4. April 2022, gegen 09.20 Uhr, durch eine Heimhelferin über einen Brand in einem Haus im Gemeindegebiet von Göpfritz an der Wild in Kenntnis gesetzt.

Dabei dürfte vermutlich aufgrund von einer Zigarette in der Nacht vom 3. auf den 4. April 2022 eine Couch in Brand geraten sein.

Die 71-Jährige Bewohnerin verstarb bei dem Brand. Dieser dürfte aufgrund von Sauerstoffmangel von selbst erloschen sein. Die Brandursachenermittlung wird durch die Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Brand, im Beisein eines Sachverständigen des Bundeskriminalamtes durchgeführt.

LPD-NOE