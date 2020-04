CulturBrauer: Die österreichischen CulturBrauer sehen sich als das Rückgrat der heimischen Braukultur.

Sie versorgen seit jeher die Bierliebhaber mit individuellen und regionaltypischen Bieren. Doch Großkonzerne und ein fortschreitender Einheitsgeschmack bedrohen unser Bierland, sagen die CulturBrauer. In kurzen Videos melden sich nun die acht Brauereichefs zu Wort und formulieren leidenschaftlich, wofür sie stehen und wofür sie kämpfen.

FürImmerUnabhängig

In vielen Ländern kommen private Brauereien unter die Räder, die Produktion wird auf Massengeschmack getrimmt, mit Dumpingpreisen wird der Umsatz angekurbelt. Die CulturBrauer verstehen es, gerade in Zeiten wie diesen, als ihre vordringlichste Aufgabe, die Braukultur in Österreich zu bewahren und weiterzutragen und haben sich deshalb auf ein gemeinsames Ziel eingeschworen…..

Informationen-Foto: © 2020 WINE&PARTNERS Muhr & Watzlawick OG, Wine&Partners · Peter-Jordan-Straße 6/3 · Vienna 1190 · Austria