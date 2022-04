Die Marke Waldviertel als sichtbares Zeichen für eine starke Zukunftsregion: Der Regionalverband Waldviertel hat einstimmig beschlossen, die Marke Waldviertel weiter zu entwickeln, um sie noch breiter einsetzen zu können.

„Bereits jetzt identifizieren sich viele Menschen in und außerhalb unserer wunderschönen Heimatregion mit der Marke Waldviertel. Sie ist äußerst positiv besetzt und wird mit vielen guten Eigenschaften in Verbindung gebracht. Diese gilt es in dem laufenden Prozess hervorzustreichen und auch zu nutzen. Ich bin überzeugt, dass danach noch mehr Gemeinden, Vereine und Betriebe die Marke nutzen können. Ich selbst trage die Marke jetzt schon voller Stolz!“ ist Obmann NR Lukas Brandweiner, Regionalverband Waldviertel, euphorisch.

Bereits im letzten Jahr wurde ein Prozess gestartet um die bestehende Marke Waldviertel weiterzuentwickeln. In einem mehrstufigen Ausschreibungsverfahren wurde die Marketingagentur BROKKOLI gefunden, die jetzt gemeinsam mit der Region und Akteuren wie Regionalverband Waldviertel, NÖ.Regional, Wirtschaftsforum Waldviertel, Destination Waldviertel, Wohnen im Waldviertel, LFS Edelhof und den vier Leaderregionen des Waldviertels unter Beachtung der veränderten Stärken des Waldviertels und der veränderten Chancen aus den neuen Umweltbedingungen die Marke weiterentwickelt. Die Marke Waldviertel als Dachmarke der geografischen Region Waldviertel soll die Kerneigenschaften der Region in ihren Einzigartigkeiten abbilden und eine breite Nutzung und Trägerschaft Waldviertler Institutionen und Unternehmen ermöglichen und anstreben. Die Nutzungen der Dachmarke bei Informationen, beispielsweise über den Wohnstandort Waldviertel (Zuzug), regionale Produkte/Dienstleistungen von Wirtschaft und Landwirtschaft sowie touristische und kulturelle Angebote soll verstärkt werden.

Bereits in den Jahren 2003/2004 wurden in einem breiten Entwicklungsprozess, unter Beteiligung zahlreicher Akteure im Waldviertel, die Wort-Bild-Marke „Waldviertel – wo wir sind, ist oben“ geschaffen. Seitdem besticht die Marke durch hohe Image- und Bekanntheitswerte und Wiedererkennung. Die Marke Waldviertel ist äußerst positiv besetzt und assoziiert Eigenschaften wie natürlich, echt, sicher, familienfreundlich, gesund, gastfreundlich, unverfälscht, genussvoll, sportlich und innovativ. Die Akzeptanz und Identifikation der einheimischen Bevölkerung mit der Marke ist groß.

Seit 2004 haben sich die Stärken des Waldviertels weiterentwickelt: Die Gründung und Weiterentwicklung von zahlreichen innovativen Unternehmen, der hohe Anteil an biologisch produzierten Lebensmittel und die Zuzugsentwicklung in den letzten Jahren sind nur einige Beispiele dafür. Ebenso haben sich die Umweltbedingungen für die Region Waldviertel positiv verändert: z.B.: steigende Nachfrage nach leistbaren Grundstücken, der Trend zum naturnahen Wohnen, Nachfrage nach verlässlichen, biologischen Lebensmitteln, Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung im Home-Office Bereich machen das Waldviertel zu einer Zukunftsregion.

Kick-Off Workshop

v.l.n.r.: Fred Reiss (Agentur BROKKOLI), Peter Sigmund (Destination Waldviertel), Christof Kastner (Wirtschaftsforum Waldviertel), NR Lukas Brandweiner (Regionalverband Waldviertel), Maximilian Igelsböck (Projektverein Waldviertel), Josef Strummer (NÖ.Regional), Michaela Bauer (LFS Edelhof), Christian Haider (NÖ.Regional)

