Dienstjubiläen im Magistrat – Bgm. Resch dankt langjährigen MitarbeiterInnen: Krems – Es ist nicht selbstverständlich, dass Arbeitnehmer über Jahrzehnte für den gleichen Dienstgeber im Einsatz sind.

Diese Treue und Loyalität weiß man in der Stadt Krems zu schätzen. Deshalb lädt Bürgermeister Dr. Reinhard Resch regelmäßig jene MitarbeiterInnen zum Empfang, die seit 25 bzw. 40 Jahren für den Magistrat tätig sind.

Zehn MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Bereichen feiern ihr Dienstjubiläum. Aus diesem Anlass lud Bürgermeister Dr. Reinhard Resch zum Empfang in seine Amtsräume. „Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Vorbilder für die jüngeren Kollegen, indem sie Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Loyalität vorleben“, so der Stadtchef. Für diese Treue bedankte er sich bei den Geehrten. Vizebürgermeisterin Eva Hollerer schloss sich mit Dankesworten an.

Auf 25 Jahre Dienst am Magistrat können Doris Brandl (Bildungsamt), Andrea Ettenauer (Betriebebuchhaltung), Petra Fuchs (Leiterin Wirtschaftsamt), DI Helmut Hardegger (Leiter Straßen-Wasserbau), Karl Hartmann (Sportbetriebe), Peter Schaider (Amt für Stadt- und Verkehrsplanung) zurückblicken. Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feiern Ruth Bernhard (Gewerberecht), Johann Dirlinger (Wasserwerk), Wilhelm Gassner (Wirtschaftshof) und Gerald Niederleithner (Leiter Wahlamt).

