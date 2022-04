Waidhofen: Der April-EnergieStammtisch wird als Präsenztermin in Waidhofen stattfinden.

Und zwar am Mittwoch, 13.4. ab 19.30 Uhr als offener Stammtisch, d.h. mit Kurzinput und sonst freier Diskussion, Details s. Beilage bzw. weiter unten.

Helfen wir uns gegenseitig und packen wir die Dinge an.

Wenn alles gut geht, würden wir gern mit Ihnen/Euch einen Aufruf/Spatenstich zum Thema Einsparkraftwerk starten.

Bitte gebt – BIS 8. April 2022 – mit einem Klick Eure Stellungnahme gegen die Laufzeitverlängerung des AKW Krsko ab, und zwar am einfachsten hier online: https://www.global2000.at/akw-krsko-stellungnahme

Hintergrund:

Am 11. März 2022, dem 11. Jahrestag der Fukushima-Atomkatastrophe startete die grenzüberschreitende Umweltprüfung zur geplanten Laufzeitverlängerung des 40 Jahre alten AKW Krško, das inmitten eines Erdbebengebietes liegt. Die jetzt vom slowenischen Umweltministerium vorgelegten Unterlagen behaupten, dass ein Störfall oder selbst ein katastrophaler Unfall in Krško keine Auswirkungen außerhalb des Reaktorgeländes oder grenzüberschreitenden Auswirkungen haben kann. Damit wollen sie rechtfertigen, dass das AKW 20 Jahre, bis ins Jahr 2043, ohne weiteren Sicherheits-Upgrades oder Nachrüstungen weiterlaufen soll.

Das slowenische AKW Krško liegt in einem gefährlichen Erdbebengebiet, nur 70 Kilometer von Österreich entfernt. Erst kürzlich wurden neue Risse im Boden rund um das Gelände entdeckt. Bei einem Starkbeben droht der Super-GAU direkt vor unserer Haustür – denn der 40 Jahre alte Reaktor ist nicht darauf ausgelegt.

ad III)

Am 9.4. ist der nächste „Tag gegen das Endlager“ in CZ, eine bundesweite Aktion in Tschechien.

Wir möchten in Horka mit dabei sein.

Dort haben wir einen recht guten Kontakt…

Vielleicht mag jemand mitkommen?

Wir laden im Sinne der Solidarität mit tschech. AktivistInnen, die gegen die Lagerung von hoch radioaktivem Atommüll in Ihrer Heimat kämpfen, dazu ein.

Danke für die Unterstützung und Euer Tun, alles Gute und herzlichen Gruß

Renate Brandner-Weiß

Teamsprecherin W4EST

———– Einladung LOKALITÄT HORKA ——–

Wir wollen kein Atommüll – Endlager

Tag gegen das Atommüll – Endlager

im Rahmen der nationalweiten Aktion veranstalten Zdravy domnov Vysocina und die Stadt Budisov am 9.April 2022, 14.00 Uhr in Budisov – Veterak

Wir laden alle ein, denen die Erhaltung unserer Landschaft und sicherer Umwelt wichtig ist.

-Bratwürste mitnehmen, Bier und Limonade frei

-Malen an die Steine für die Kinder

-Infozelt und life Musik

www.zdravydomovvysocina.cz

In Zusammenarbeit mit der Plattform gegen das Atommüll – Endlager

http://www.platformaprotiulozisti.cz/cs/aktuality/den-proti-ulozisti-9-dubna-2022.html