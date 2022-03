Erfolgreiche Fahndung nach Kfz-Diebstahl in Krems an der Donau: Bei der Polizeiinspektion Krems an der Donau ging am 8. März 2022, gegen 16.30 Uhr, eine Anzeige über einen Diebstahl eines Firmenfahrzeuges ein.

Der Anzeiger gab an, dass er den Pkw etwa 15 Minuten zuvor unversperrt in Krems an der Donau abgestellt und den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss stecken gelassen habe. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, war dieses nicht mehr vor Ort.

Unmittelbar nach der Anzeigenerstattung wurde eine Fahndung unter Einbeziehung mehrerer Streifen im Stadtgebiet von Krems an der Donau eingeleitet.

Die Fahndungsmaßnahmen konnten rasch erfolgreich beendet werden. Eine Streifenbesatzung nahm das gestohlene Fahrzeug auf der Wiener Straße wahr und führte eine Anhaltung durch. Der Fahrzeuglenker, ein 32-jähriger Mann aus Krems an der Donau, wurde vorläufig festgenommen. Er leistete dabei keinen Widerstand.

Im Zuge der vor Ort durchgeführten Durchsuchung des Festgenommenen wurde Suchtgift in Form von ca. 30 Gramm Amphetamin sowie Zubehör (Waage) sichergestellt.

Der 32-Jährige gab gegenüber den einschreitenden Polizistinnen und Polizisten an, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Er war aus diesem Grund behördlich abgesondert.

Am Tag der Festnahme soll er eigenen Angaben zufolge mehrmals Suchtgift konsumiert haben.

Weitere Angaben zum Sachverhalt verweigerte er.

Bei einer anschließenden ärztlichen Untersuchung wurde eine Fahruntauglichkeit und Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt. Darüber hinaus ist der 32-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung.

Er wird dem Magistrat der Stadt Krems an der Donau angezeigt.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurde der Beschuldigte in den Abendstunden des 8. März 2022 in die Justizanstalt Krems an der Donau eingeliefert.

Der gestohlene Pkw konnte unbeschädigt wieder an das Opfer ausgefolgt werden.

LPD-NOE