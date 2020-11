Hadersdorf: Ergänzend zur unten angeführten Presseaussendung vom 19. November 2020 wird berichtet, dass der schwerverletzte 59-Jährige am Morgen des 23. November 2020 aufgrund der Verletzungen im Universitätsklinikum St. Pölten verstarb.

Presseaussendung vom 19.November 2020:

Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bezirk Krems an der Donau

Ein 59-Jähriger aus dem 22. Wiener Gemeindebezirk lenkte am 18. November 2020, gegen 12.10 Uhr, ein Motorrad auf der B 34 im Marktgemeindegebiet von Hadersdorf am Kamp, aus Richtung Wien kommend in Fahrtrichtung Richtung Hadersdorf am Kamp. Bei der Kreuzung mit der L 7015 kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision mit dem Pkw eines 93-Jährigen aus dem Bezirk Krems an der Donau, als dieser mit dem Pkw die B 34 gequert habe. Weitere Fahrzeuglenker setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Der 59-Jährige erlitt Verletzungen schweren Grades und wurde nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

LPD-NOE