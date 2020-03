EVN-Junior-Ranger gesucht: Wasseranalysen durchführen, Kleinstlebewesen suchen und bestimmen, die verschiedensten Lebewesen am und im Wasser beobachten oder praktisches Angeln trainieren.

Ein kleiner Auszug an Aktivitäten, die auf die neuen Teilnehmer des EVN Junior Ranger Programmes warten.

Auch 2020 suchen die EVN Fischfreunde Kinder und Jugendliche ab ca. 8 Jahren, die sich im Natur- und Gewässerschutz engagieren und spannende Tätigkeiten im Freien ausüben möchten. An vier Samstagnachmittagen bietet EVN eine praxisnahe und erlebnisreiche Schulung an der Erlauf von erfahrenen Spezialisten. Das Experten-Team vermittelt breites theoretisches Basiswissen gekoppelt mit praktischen Anwendungen am Gewässer. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Wir möchten Jugendlichen die Chance bieten, an einem Umweltprojekt teilzunehmen und Niederösterreichs Flüsse und ihr Umfeld besser kennenzulernen“, so EVN Sprecher Stefan Zach.

Damit die Qualität des Ausbildungsprogramms gewährleistet wird, sind die Ausbildungsplätze begrenzt. Wen die Entdeckungslust gepackt hat und wer EVN-Junior-Ranger werden möchte, kann sich bis 15. April bewerben: info@evnfischfreunde.at

Die EVN Fischfreunde

Die EVN Fischfreunde betreiben traumhafte Reviere an der Ybbs und der Erlauf. Ziel der Fischereigemeinschaft ist es, diesen einzigartigen Naherholungsraum zu sichern und noch attraktiver für Angler zu gestalten.

Jährlich wird mit einem professionellen Partner ein neues Bewirtschaftungskonzept für das jeweilige Gebiet erarbeitet. Es soll auf sanfte Art die Lebensbedingungen für Fische und Kleinlebewesen verbessern.

Die Fischerei wird hier im Einklang mit der Natur betrieben.

InformationenFotos: Mag. Stefan Zach MAS, Leiter Information und Kommunikation, EVN Konzern, Fotos: EVN – Ley, EVN AG, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf, T +43 2236 200 12294, www.evn.at