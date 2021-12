Explosion in der Fa. Agrana in Gmünd: Am 29.12.2021 gegen 09.40 Uhr kam es in der Fa. Agrana Stärke GmbH in 3950 Gmünd zu einer Explosion.

In einer Produktionshalle für Lebensmittelstärke kam es durch einen Defekt an einer Vortrocknungsanlage zu einer Explosion, wodurch die Anlage selbst, sowie mehrere Fenster und Türen erheblich beschädigt wurden.

Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt waren 88 Feuerwehrmitglieder mit 22 Fahrzeugen sowie 2 Rettungsfahrzeuge mit 4 Mann im Einsatz.

