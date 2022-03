Festival Imago Dei KREMS – Das 3. WochenENde BRINGT ZEITGENÖSSISCHES UND KLASSISCHES ALS FEST FÜR DIE OHREN

Das neu konzipierte Festival Imago Dei (Künstlerische Leitung Nadja Kayali) hat den Klangraum Krems Minoritenkirche am letzten Samstag mit virtuoser Klaviermusik, Tanz, Licht und Schattenspielen sowie fantastischen Figurenkreationen in einen Mysterienraum im Sinne Alexander Skrjabins verwandelt.

Die Festivalfotos (im Pressebereich der Website imagodei.at zum Download) geben davon einen kleinen Eindruck.

Bei Walking in the Limits am 26. März um 18:00 Uhr begeben wir uns mit Festival Composer Wolfgang Suppans in seinem für das Festival geschriebenen Werk „Welten…auseinander“ für Ensemble und Elektronik in extraterrestrische Klangwelten. Die beiden historischen Texte „Sidereus Nuncius“ von Galileo Galilei und die Mondbeschreibungen des Apollo 8-Piloten Jim Lovell sollen dabei in Klang gehüllte Denkvorgänge erzeugen. Auch das titelgebende Werk des Abends, „Walking in the Limits“ des 2007 verstorbenen Komponisten Heinz Reber, greift astrophysische Theorien auf: Das Universum setzt sich aus Saiten (strings) zusammen und das manifestiert sich in der klanglichen Umsetzung.

Ein gut gelaunter Start in den Tag gelingt garantiert mit diesem Konzert für Musikliebhaber*innen aller Generationen (in der neuen Reihe Family and Kids): Vivaldi, Mozart & Marimba am 27. März um 11:00 Uhr überrascht mit spritzigen und mitreißenden Interpretationen der Vienna Classical Players (dirigiert von Martin Kerschbaum), virtuosem Marimba-Spiel von Schlagwerkerin Lucy Landymore und heiteren Geigentönen (Dominika Falger und Ela Sojka). Die Matinee moderiert die Journalistin und Musikvermittlerin Ulla Pilz.

Weiter geht es in Krems dann am 1.4. mit Film und Konzert im Rahmen eines Festivals im Festival, das dem Komponisten Simon Laks gewidmet ist. In der großen musikalisch-literarischen Hommage Die Geige als Schutzschild werden Doron Rabinovici und Cornelius Obonya lesen, das Messages Quartet spielen.

Am 2. und 3.4. stehen dann der Abend Syria alive und die Kinderoper Gold! auf dem Programm

KÜNSTLER*INNEN UND ENSEMBLES IMAGO DEI 2022

· Nataša Mirković, Beate Wiesinger, Anna Anderluh, Basma Jabr, Nataša Mirković, Golnar

Shahyar, Sakina Teyna, Vokalensemble Glas, Ensemble Kolo Slavuj, Judith Schwarz, Stephanie

Weninger, Anna Tsombanis, Astrid Wiesinger, Emily Stewart,

· Tamara Friebel, Company of Music (Ltg: Johannes Hiemetsberger), Sylvie Lacroix, Michael

Moser, Hannes Schöggl,

· Anika Vavić, Christoph Bochdansky, Rose Breuss, Choreographia[Inter]Austriaca (Rose Breuss,

Kai Chun Chuang, Damian Córtes Alberti, Žiga Jereb, Marcela López Morales, Maria Shurkhal),

· Wolfgang Suppan, Christina Bauer, Platypus Ensemble, Jaime Wolfson,

· Vienna Classical Players (Martin Kerschbaum, Dominika Falger, Ela Sojka u.a.), Lucy

Landymore, Ulla Pilz,

· Cornelius Obonya, Doron Rabinovici, Messages Quartet (Małgorzata Wasiucionek-Potera,

Oriana Masternak,Maria Shetty, Beata Urbanek-Kalinowska),

· Salah Ammo Ensemble (Salah Ammo—Bouzouk, Julia Siedl, Maria Petrova, Shorooq Monzer,

Peter Gabis, Bassam Halaka, Oscar Antoli), Hamed Abboud, Luna Al-Mousli, Omar Khir Alanam

& Jad Turjman

· Jennifer Davison, Lev Konovalov, Angelika Messner, Heike Werner, Alfred Masal)

· Johannes Maria Bogner,

· Nadja Kayali,

· Divinerinnen (Theresa Aigner, Julia Brunner, Erna Ströbitzer, Marie-Theres Stickler, Andrea

Götsch, Stefanie Kropfreiter, Anna Aigner)

· Ania Vegry, Katarzyna Wasiak