Niederösterreich: Füreinander Niederösterreich: Das sind im konkreten Fall wir, der NÖ Jugendrat und die NÖ Landesgesundheitsagentur.

Gemeinsam wollen wir mit dem NÖ Jugendrat und der Landesgesundheitsagentur helfen. Dafür brauchen wir wieder einmal deine Hilfe!

Wir wollen, dass die betreuten Personen in allen Pflege- und Betreuungszentren in ganz Niederösterreich weiterhin, trotz steigender Coronazahlen, „sicher“ Besuch erhalten können. Genau dafür gibt es das Projekt „Füreinander Niederösterreich“.

In diesen schweren Zeiten sollen Oma und Opa, Mama und Papa, Kinder und Enkelkinder auch weiterhin in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren persönlichen Kontakt pflegen dürfen – und zwar sicher!

Um dieses Vorhaben mit allen notwendigen Sicherheitsvorkehrungen in die Tat umsetzen zu können, brauchen wir dich vor Ort. Im beiliegenden Fact Sheet siehst du alle notwendigen Informationen, wie deine wertvolle Mithilfe in diesem Projekt zu einem wundervollen Geschenk für Familien in Niederösterreich werden kann.

Du hast Interesse, das Projekt „Füreinander Niederösterreich“ zu unterstützen? Dann melde Dich jetzt bei uns! Vielen Dank schon im Voraus für deine Unterstützung und Loyalität dem NÖZSV und Niederösterreich gegenüber. fureinanderniederoesterreich@noezsv.at

Mit freundlichen Grüßen, Thomas Hauser, Landesgeschäftsführer, thomas.hauser@noezsv.at ,,

Tel.: (+43)2272/61820, www.noezsv.at