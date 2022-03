Hartl Haus baut auf Media1 aus: Media1, die Markenmediaagentur, baut ab sofort gemeinsam mit dem Fertighaushersteller Hartl Haus.

Bereits im vorigen Monat verkündete DMB. den Neukundengewinn, gemeinsam wird nun an den, in Zusammenarbeit mit Hartl Haus, definierten Zielsetzungen gearbeitet. Die erste Kampagne zum 125. Jubiläum wird in Kürze on air gehen.

Inez Czerny, Agenturleiterin der Media1 zum Kundengewinn: „Hartl Haus ist eine über viele Jahre gewachsene Qualitätsmarke und wir freuen uns riesig auf einem starken Fundament, gemeinsam mit dem tollen Marketingteam von Hartl Haus und unserer Schwesteragentur DMB., die Zukunft der Marke zu bauen.“

Philipp Müller, Leitung Marketing bei Hartl Haus zum gemeinsamen Neustart im Jubiläumsjahr: „Mit Media1 haben wir einen Partner, der uns professionell und mit viel Expertise am Medienmarkt unterstützt und unsere Leidenschaft für das Schaffen neuer Lebensträume zielgerichtet transportiert.“

Und Joachim Krügel, CEO Media1, ergänzt: „Ich lebe seit mehr als 10 Jahren in einem Hartl Haus und bin deshalb einer von vielen richtigen Markenenthusiasten in Österreich! Unser Agentur-Team wird dafür sorgen, dass noch viel mehr Österreicher diese tolle Marke lieben werden.“

Über Hartl Haus: Hartl Haus ist der erste Fertighaushersteller Österreichs. Das Unternehmen, mit Sitz im Waldviertel, schafft für Kund:innen neben individuellen Traumhäusern 100% made in Austria, auch mit seinen hauseigenen Tischlereibetrieben Fenster, Türen, Küchen und Möbel in österreichischer Handwerksqualität.

Bauen künftig gemeinsam_v.l.n.r. Philipp Müller (HartlHaus), Inez Czerny (Media1), Yves Suter(HartlHaus)_©David Bastrawos_web.jpg

