Niederösterreich: Bereits am Samstag waren 1.403 Rotkreuz-Mitarbeiter_innen im Einsatz.

Am Sonntag stellte das Rote Kreuz Niederösterreich neuerlich 1.282 Kolleg_innen in den Dienst, um die Massentestungen zu stemmen.

„Auch der zweite Durchlauf der Massentests konnte somit gut absolviert werden. Es ist großartig, dass trotz der Dauer dieses Einsatz die Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Herausforderungen stemmen – neben dem regulären Rettungsdienst, dem Stellen der mobilen Tester_innen und dem Betrieb der Drive-In-Stationen“, erklären Präsident Josef Schmoll und Landesrettungskommandant Werner Kraut, Rotes Kreuz Niederösterreich.



„Allein für die Probenabnahmen hatten wir am Samstag 1.205 Mitarbeiter_innen an 648 Teststraßen im Einsatz und am Sonntag 1.099 Tester_innen an 639 Teststraßen – hier ist ja ausschließlich Personal zugelassener Berufsgruppen wie Sanitäter_innen oder diplomiertes Pflegepersonal gefragt.“ Im Hintergrund arbeitete ein Team aus Rotkreuz-Kommandant_innen an der Organisation und Umsetzung des Einsatzes. „Die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Organisationen lief sehr gut“, meinen Schmoll und Kraut. „Alle haben zusammengeholfen, um schnell und zuverlässig diese Testungen umzusetzen.“

Fotocredit: RK NÖ / F. Schodritz

