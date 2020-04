„ Internet einfach erklärt“: A1 Übungs-App für SeniorInnen ab sofort verfügbar: Da es aufgrund der Corona-Krise zur Zeit keine SeniorInnen-Kurse am „A1 Internet für Alle“ Campus gibt, erweitert A1 sein Service für SeniorInnen in der digitalen Welt.

Ab sofort kann man die Broschüre mit Basis-Infos, die üblicherweise bei den „A1 Internet für Alle“-Kursen für SeniorInnen zum Einsatz kommt, auch online nutzen. „Wir möchten unsere KursteilnehmerInnen auch in dieser herausfordernden Zeit die Möglichkeit bieten, sich unter Anleitung in der digitalen Welt zurechtzufinden. Daher haben wir in Kooperation mit eSquirrel, einem Start Up für digitale Kurse, unsere Broschüre als interaktiven Übungskurs und Nachschlagewerk aufbereitet“, erläutert Irene Perl, die bei der A1 Group für die CSR-Agenden verantwortlich ist. eSquirrel ist seit 2019 am A1 Start Up-Campus.

„Wir haben eine eigene Übungs-App entwickelt, mit der man auf dem eigenen Smartphone oder Tablet lernen kann“, so Perl weiter. Mit einer Sammlung von Übungen zu jedem der 8 Kapitel der Broschüre ist es nun möglich, sich übers Internet und die digitale Welt zu informieren und gleichzeitig – Kapitel für Kapitel – schrittweise auf dem eigenen Smartphone oder Tablet mit zu lernen. Die e-squirrel App und der Kurs „A1 Internet einfach erklärt“ stehen kostenlos zur Verfügung.

Hier die 3 Schritte, um sich für die App anzumelden und mit zu üben:

1. Installieren Sie die App eSquirrel auf Ihrem Smartphone (über Play Store oder App Store)

2. Erstellen Sie ein kostenloses eSquirrel-Konto und scannen Sie den QR–Code (ist auf der Seite 3 der Broschüre zu finden) oder suchen Sie in der App den Kurs “A1 Internet einfach erklärt” und laden Sie diesen kostenlos herunter

3. Nun können Sie die Lerninhalte aus dieser Broschüre wiederholen und vertiefen.

