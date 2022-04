Jahresversammlung des Wachauer Trachten- und Heimatvereins Stein-Krems: Bei der Jahreshauptversammlung des Wachauer Trachten- und Heimatvereins Stein-Krems bedankte sich GRin Elfie Kreitner in Vertretung des Bürgermeisters für die wichtige Arbeit bei allen Mitgliedern und UnterstützerInnen. Der Verein ist seit stolzen 62 Jahren in den Bereichen Brauchtumspflege, Kulturaustausch und Kinder- und Jugendförderung aktiv. Nach zwei zwangsläufig ruhigeren Jahren sind wieder Auftritte möglich – nächstes Highlight am 1. Mai, Rathausplatz Stein.

Foto (v.l.n.r.):

GRin Elfie Kreitner mit den geehrten Mitgliedern (Vereinszugehörigkeit in Klammern) Ilvie Heimerl (10 J.), Markus Grafeneder (30 J.), Ashlee Hochreiter (10 J.), Johanna Wögerer (30 J.), Hanna Buchner (11 J.), Flora Schwarz (11 J.), Markus Waidbacher (51 J.), Elisabeth Weber (20 J.), Gabriele Trautinger (31 J.) und Obfrau Isabel Istvan.

Foto: Martin Kalchhauser