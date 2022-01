KASTNER Nah&Frisch setzt auf Waldviertler Produzent:innen: Das vom Lebensmittelgroßhändler KASTNER geführte Nah&Frisch Geschäft in Zwettl erweitert sein Regionalsortiment mit Produkten der Waldviertler Unternehmen Fleischerei Fröschl, Flotte Lotte und Waldland.

Das Nah&Frisch Geschäft in der Zwettler Innenstadt ist seit Jahrzehnten beliebter Treffpunkt für Alt und Jung. Von der Schuljause bis hin zum passenden Wein aus der zugehörigen Vinothek finden hier alle, wonach sie suchen. Nun erweitert der Lebensmittelgroßhändler KASTNER, der das Nah&Frisch Geschäft betreibt, das Regionalsortiment enorm und arbeitet noch enger mit Waldviertler Produzent:innen zusammen. Seit Anfang Dezember können Kund:innen die regionalen Produkte der Fleischerei Fröschl, der Flotten Lotte und von Waldland im Nah&Frisch Geschäft am Neuen Markt erwerben.

Wissen, wo’s herkommt

Mit diesem großen Regionalsortiment soll es Zwettler:innen und allen, die in der Bezirkshauptstadt einkaufen, noch einfacher gemacht werden, regional zu konsumieren. Rindfleisch, Schweinefleisch und Wurstspezialitäten kommen aus Rappottenstein von der Fleischerei Fröschl. Die köstlichen Suppen, Currys, Chutneys und Pestos von Flotte Lotte werden aus geretteten Lebensmitteln in Zwettl zubereitet. Und auch das bunte Waldland-Sortiment aus Oberwaltenreith schmückt die Regale: Von hochwertigen Ölen und Teigwaren bis hin zu Tees, Mohn, Naturkosmetik und Geschenkboxen. Hier werden auch alle, die noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind, bestimmt fündig. KR Christof Kastner freut sich: „Mit dem erweiterten Regionalsortiment machen wir es Kund:innen noch einfacher, hochwertige Waldviertler Produkte zu kaufen, bei denen man genau weiß, wo sie herkommen. Außerdem sorgen wir so gemeinsam dafür, dass die Wertschöpfung in der Region, also im Waldviertel, bleibt.“

Nahversorgung mit Nah&Frisch

Rund 450 Nah&Frisch Kaufleute österreichweit sichern die Nahversorgung im ländlichen Raum. Durch punktgenaue Service-Leistungen differenziert sich Nah&Frisch klar von seinen Mitbewerber:innen. Rund elf Nah&Frisch Geschäfte führt KASTNER selbst, für mehr als 160 selbständige Kaufleute steht die KASTNER Gruppe als Großhandels- und Systempartner zur Verfügung und unterstützt in allen Bereichen. Dies reicht von Sortimentsthemen über Werbemaßnahmen und innovativen Kassenlösungen bis hin zur betriebswirtschaftlichen Beratung.

KASTNER Nah&Frisch Zwettl

Das Nah&Frisch Geschäft am Neuen Markt 18 ist montags bis freitags von 7:15 – 18 Uhr sowie samstags von 7:30 – 12:30 geöffnet. Neben dem großen Regionalsortiment verfügt das Geschäft über eine gut sortierte Vinothek, eine frische Salatbar und eine Haubi’s Backstation.



v.l.n.r. Daniel Ruttinger (Flotte Lotte), Johann Fröschl (Fleischerei Fröschl), Prok. Elmar Ruth MSc (Bereichsleiter Nah&Frisch), KR Christof Kastner (Geschäftsführender Gesellschafter KASTNER Gruppe), Stephan Lenze MBA (Gebietsleiter Nah&Frisch Eigenfilialen), Andreas Blauensteiner MBA (Geschäftsführer KASTNER Gruppe), Alexandra Gottsbachner BA, Carina Eigner (beide Waldland)

