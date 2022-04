Kino im Anno Lignum in Waidhofen – Letzter Film der Saison 2021-2022!: Am Freitag 08.04. um 20.00 Uhr zeigen wir in Kooperation mit „EU XXL Die Reihe“. Zwingli, der Reformator, Schweiz 2019, 123 Min

Zürich im Jahr 1519. Die junge Witwe Anna Reinhart führt ein karges Leben zwischen Gottesfurcht und Sorge um die Zukunft ihrer Kinder, als die Ankunft eines Mannes in der Stadt für Aufruhr sorgt: Der junge Priester Ulrich Zwingli tritt seine neue Stelle am Zürcher Großmünster an und entfacht mit seinen Predigten gegen die Missstände in der Katholischen Kirche heftige Diskussionen. Seine revolutionären Gedanken machen Anna Angst. Als sie aber beobachtet, wie Zwingli Nächstenliebe lebt und nicht nur predigt, gerät sie mehr und mehr in seinen Bann. Doch Zwinglis Erfolg wird rasch gefährlich.

Der Schweizer Ulrich Zwingli war vor 500 Jahren neben Martin Luther einer der wichtigsten Reformatoren der Kirche. Mit messerscharfem Verstand sezierte er das religiöse und gesellschaftliche System und forderte die Mächtigsten seiner Zeit heraus: „Hört auf, nur von Gott zu schwatzen, tut um Gottes willen etwas Tapferes“.

Seine Ideen einer sozialen Gesellschaft, die sich um die Armen und Kranken kümmert und die Rechte von Frauen und Kindern schützt, sind bis heute aktuell.

Weitere Infos gibt es unter www.reihe.at.

*In Zeiten von COVID-19 bitten wir die aktuellen Maßnahmen und Regelungen des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu berücksichtigen und einzuhalten. Ebenso wird ersucht seinen Platz für den Filmabend per Reservierung an o.schlager@ekut.at zu sichern, um die Einhaltung der BesucherInnenanzahl gewährleisten und allenfalls hilfreiche Informationen bereitstellen zu können.

Auf einen unterhaltsamen Abend freut sich das Kinoteam des UHC Waidhofen an der Thaya

Markus Führer und Otmar Schlager