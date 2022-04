Das Kremser Musikduo Angelika Sacher & Klaus Bergmaier, bekannt für ihr spezielles Repertoire von Revoultions-, Arbeiter*innen-, Frauen- und Friedensliedern, musizierte dieser Tage im Dachsaal der Wiener Hofburg bei einem ganz besonderen Anlass und vor besonderem Publikum.

Auf Einladung der 2. Nationalratspräsidentin Doris Bures wurden das 75-jährige Bestehen der Volkshilfe Österreich und das Erscheinen des Buchs „Aus Widerstand und Solidarität“ über die Entstehung der Volkshilfe im Beisein Bundespräsident Alexander Van der Bellen und zahlreichen Gästen gefeiert. Unter den Festredner*innen waren neben Bures und Van der Bellen der Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Erich Fenninger und mit dem Präsidenten Volkshilfe Österreich Prof. Ewald Sacher noch ein weiterer Kremser. Moderiert wurde übrigens kompetent und sympathisch von Eva Pölzl vom ORF.

Angelika Sacher & Klaus Bergmaier wurden zwei Tage vor der Veranstaltung um die musikalische Gestaltung des Festaktes gebeten, da Kolleg*innen kurzfristig erkrankt waren und ausfielen. An passendem Repertoire mangelte es den beiden nicht. Es wurden unmittelbar im Anschluss an die Gratulationsadresse des Bundespräsidenten zwei Lieder nach Texten von Jura Soyfer dargeboten, der in seiner Lyrik treffend die Armut und Ungerechtigkeiten der Zwischenkriegszeit schildert, die zur Gründung der Volkshilfe bzw. ihrer Vorgängerstrukturen geführt haben. Mit einem weiteren Lied der Schmetterlinge, das die internationalen Zusammenhänge von Hungersnöten zum Inhalt hat („Goldner Weizen“) und einem Friedenslied mit dem Titel „Nie wieder Krieg“ wurde die Veranstaltung abgeschlossen. Der Text zu Letzterem wurde ebenfalls von einem Kremser verfasst, nämlich vom ehemaligen Nationalratsabgeordneten Ferdinand Chaloupek (1900-1988, Hauptschuldirektor in Krems). Im Publikum in der Hofburg saß mit dem Historiker und Volksbildner Prof. Dr. Robert Streibel übrigens noch ein weiterer Kremser.

Die Veranstaltung ist auf den Seiten des österreichischen Parlaments gut dokumentiert und kann auch in voller Länge auf dessen youtube-Kanal nachgesehen werden: https://youtu.be/q29CebLre-4

Die nächsten Auftritte des Duos erfolgt übrigens in ähnlich exklusivem Rahmen, allerdings zunächst etwas weiter weg: Am 30. April werden Sacher & Bergmaier in der Sammlung Domnick in Nürtingen am Neckar (Baden-Württemberg) ein Konzert mit Frauenliedern geben, eingeladen und veranstaltet von den Staatlichen Schlössern & Gärten von Baden-Württemberg. Schon wesentlich nähger liegt da ein Liederabend in der nicht minder schmucken Renner-Villa in Gloggnitz, dem WOnsitz von Kanler und Staatspäsident Dr. Karl Renner in Gloggnitz, wo das Duo am Freitag 24. Juni einen Liederabend gibt.

Foto zur freien Vewrwenung bei Angabe von © Parlamentsdirektion/Johannes Zinner, v.l.n.r.: Geschäftsführer der Volkshilfe Österreich Mag.(FH) Erich Fenninger, Musiker Mag. Klaus Bergmaier, Volkshilfe-Präsident Abg.z.NR a.D. Prof. Ewald Sacher, 2. Nationalratspräsidentin Doris Bures, Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen, Musikerin Dr.in Angelika Sacher

www.arbeiterinnenlieder.at.tt

Tel.: 0 664 / 14 54 255

arbeiterinnenlieder@blackbox.net