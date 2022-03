LANGENLOISER HILFSPAKET: Die Gemeinschaft der Langenloiser Winzer*innen hat in den letzten Tagen fleißig Wein gespendet und gesammelt, um notleidenden Menschen in der Ukraine helfen zu können.

Die bunt gemischten Weinpakete können nun im Onlineshop vom Weinbauverein Langenlois gekauft werden. Für nur € 59,00 gibt’s eine Box mit 6 verschiedenen Flaschen Wein aus Österreichs größter Weinstadt Langenlois. Der gesamte Erlös dieser Aktion wird direkt an „Niederösterreich Hilft“ gespendet und dort eingesetzt, wo es am Notwendigsten ist. Robert Herbst, seit einem Monat neuer Obmann vom Weinbauverein Langenlois: „Innerhalb kürzester Zeit wurden bereits mehr als 100 Pakete verschickt, geliefert und abgeholt. Helfen Sie mit, die Summe so hoch wie möglich werden zu lassen – jede Spende zählt!“

Hier geht’s zum Shop: https://www.weinbauvereinlangenlois.at/

Bildtext: Julia Grillmaier, Eva Steininger und Anna Grillmaier schnüren mit Obmann Robert Herbst die Weinpakete

Fotos: Marlies Herbst / Point of View

