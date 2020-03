Liebe Zivilschützerinnen und liebe Zivilschützer, wir brauchen Eure Hilfe!

Wir möchten Euch darüber informieren, dass der Zivilschutzverband Niederösterreich gemeinsam mit dem Roten Kreuz Niederösterreich, Aufgaben im Rahmen der angesetzten Blutspendeaktionen übernimmt.

In der Anlage übersenden wir Euch die Daten und Orte dieser Aktionen.

Von unserer Seite aus werden wir mit dem Roten Kreuz jeweils vor Ort kooperieren und ersuchen Euch um Eure Mitarbeit. Die Aufgaben werden über die Landesgeschäftsstelle des NÖZSV koordiniert – es geht hier vor allem um Vor- und Nachbetreuung der blutspendenden Bürger (Aufklärung, administrative Tätigkeiten, Verteilung von Essen und Getränken etc.) sowie die Kontrollen zur Einhaltung des Erlasses „Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen

nach § 15 Epidemiegesetz“.

Wir ersuchen Euch, diese Aktion mit uns zu unterstützen und Euch nach möglicher Verfügbarkeit zu melden.

18.03.2020

Melk

18.03.2020

Senning

19.03.2020

Tribuswinkel

20.03.2020

BMI Ybbs

20.03.2020

Kottingbrunn

21.03.2020

Kottingbrunn

21.03.2020

Leopoldsdorf im Marchfeld

21.03.2020

Hausleiten

22.03.2020

Neulengbach

25.03.2020

Retz

25.03.2020

Frohsdorf

25.03.2020

Ebenthal

27.03.2020

LBS Neunkirchen

27.03.2020

Wieselburg

27.03.2020

Ebergassing

28.03.2020

Steinakirchen am Forst

30.03.2020

Wiener Neustadt

30.03.2020

Hochwolkersdorf

02.04.2020

Heiligenkreuz im Wienerwald

02.04.2020

HTL Krems

04.04.2020

Pernitz

06.04.2020

Würflach

08.04.2020

Haugsdorf

09.04.2020

Purkersdorf

11.04.2020

Ebenfurth

12.04.2020

Hoheneich

13.04.2020

Ottenschlag

13.04.2020

Grainbrunn

15.04.2020

HTBLuVA Mödling

17.04.2020

Bruck an der Leitha

18.04.2020

Korneuburg FF

18.04.2020

Bruck an der Leitha

18.04.2020

Wolkersdorf

18.04.2020

Großebersdorf

18.04.2020

Wieselburg

19.04.2020

Großweikersdorf

19.04.2020

Schwarzenau

22.04.2020

Langenlois

23.04.2020

LBS Theresienfeld

24.04.2020

Scheibbs

24.04.2020

Baumgarten

24.04.2020

Pleissing-Waschbach

25.04.2020

Trumau FFW

25.04.2020

Breitenfurt

25.04.2020

Leobersdorf

26.04.2020

Rastenfeld

26.04.2020

Arbesbach

28.04.2020

Klosterneuburg RK

29.04.2020

Brunn Am Gebirge

29.04.2020

Stetten

30.04.2020

Gänserndorf Rotes Kreuz

01.05.2020

Gaming

01.05.2020

Wolfpassing

01.05.2020

Kaumberg

01.05.2020

Groß-Enzersdorf

01.05.2020

Stadt Haag

01.05.2020

Aspang-Markt (RK)

02.05.2020

Drosendorf

02.05.2020

Markt Piesting

02.05.2020

Maria Enzersdorf

02.05.2020

Grafenschachen

03.05.2020

Gmünd

03.05.2020

Strengberg

03.05.2020

Yspertal

03.05.2020

St. Anton an der Jeßnitz

04.05.2020

Gmünd

08.05.2020

Litschau

08.05.2020

Tulln

09.05.2020

Stockerau – RK

09.05.2020

Neunkirchen Rotes Kreuz

10.05.2020

Pernegg

13.05.2020

Deutsch Wagram

14.05.2020

Hollabrunn RK

15.05.2020

Waidhofen an der Thaya

15.05.2020

Neupölla- Altpölla

16.05.2020

Untersiebenbrunn

17.05.2020

Hennersdorf

17.05.2020

Behamberg

17.05.2020

Andau

20.05.2020

Höfing

20.05.2020

Senning

21.05.2020

Gutenbrunn

23.05.2020

St. Aegyd am Neuwalde

23.05.2020

Wienersdorf

24.05.2020

St. Leonhard am Forst

24.05.2020

Großheinrichschlag

24.05.2020

Gresten

29.05.2020

Ziersdorf

29.05.2020

Emmersdorf/Donau

30.05.2020

Gumpoldskirchen

30.05.2020

Kirchberg Am Wechsel

31.05.2020

Hollenthon

31.05.2020

Ybbs/Donau

31.05.2020

Neulengbach

Bitte um Anmeldung ab sofort unter folgenden Telefonnummern bzw per eMail mit Angabe von Ort und Termin:

Thomas Hauser: 0664/8444489

Dietmar Wurzer: 0664/1836052

Uschi Nocchieri: 0676/4621662

E-Mail: noezsv@noezsv.at

Web: www.noezsv.at

Vielen Dank für Euer Engagement und alles Gute