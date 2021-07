Niederösterreich: Gemeinsam Zukunft möglich machen.

Die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) ist DIE zentrale Anlaufstelle und Drehscheibe in den Kompetenzfeldern

Energie, Klima, Umwelt, Natur, Mobilität und Kulinarik. Die Erfahrung und das Know-how unserer Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter fließt in unsere zahlreichen Initiativen ein.

Ab sofort suchen wir eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter (VZ) für die Initiative Energieberatung NÖ an einem Bürostandort

der eNu.

Ihre Hauptaufgaben:

• Telefonische Fachberatung zu den Themen der

Energieberatung NÖ.

• Vermittlung von Energieberatungen, Veranstaltungen sowie

weiterer Module der Energieberatung NÖ über die eigene Datenbank.

• Zielgruppengerechte Erstellung von Texten und Beiträgen

für Print und die Website www.energie-noe.at.

• Fachliche Überarbeitung von Vorträgen und Broschüren.

• Recherche zu den Themen der Energieberatung NÖ.

• Leitung von Kleinprojekten.

Wir erwarten uns von Ihnen:

• Sie haben eine Ausbildung in den Bereichen Gebäudeoder Haustechnik erfolgreich abgeschlossen.

• Mehrjährige Berufserfahrung sowie

• die Absolvierung der EnergieberaterInnen-Kurse A und F

sind von Vorteil.

• Sie bearbeiten freundlich und kompetent telefonische und

schriftliche Anfragen und erteilen gerne Auskünfte.

• Sie haben Freude an der schriftlichen Aufbereitung von

Informationen für unterschiedliche Medien und Zielgruppen.

• Sie verlieren sich dabei nicht im Detail, sondern behalten

den Überblick.

• Exaktes, termingerechtes Arbeiten ist selbstverständlich für

Sie.

• Sie sind sicher im mündlichen und schriftlichen Ausdruck

und verfügen über hervorragende Deutschkenntnisse.

• Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.

• Sie sind EDV-affin.

• ECDL und Kenntnis eines CMS-Systems sind von Vorteil.

Wir bieten Wir bieten:

• Gehalt: je nach anrechenbaren Vordienstzeiten zwischen

EUR 2.666,90 und EUR 3.431,90.

• Arbeitszeit: 38,5 Stunden pro Woche bei freier

Zeiteinteilung nach Absprache im Team.

• Home-Office möglich.

• Alle eNu-Büros sind sehr gut mit öffentlichen

Verkehrsmitteln erreichbar. Kostenzuschuss möglich!

• e-Dienstfahrzeug an jedem Bürostandort verfügbar.

• Obst, Kaffee und Tee stehen kostenlos zur Verfügung.

Infos zur Stelle

DIin Andrea Kraft

T +43 2622 269 50

M +43 676 836 88 210

andrea.kraft@enu.at

Bereich

Energie & Klima

Link zur Bewerbung

www.enu.at/jobs

Bewerbungsfrist

15. Juli 2021

Infos zur Bewerbung

Bettina Zehetner

T +43 676 836 88 304

bettina.zehetner@enu.at

Info zur eNu

www.enu.at