Tourismus: Nina Stögmüller und Robert Versic präsentieren Wander- und Lesebuch für Körper, Geist und Seele

Was dabei herauskommt, wenn eine Märchenfee und ein Wanderprofi gemeinsam die zahlreichen Kraftplätze des Waldviertels erkunden? Ein kreativ-informativer Wanderführer durch die Region, der die Wege zu den schönsten Naturerlebnissen beschreibt, dabei auf sympathische Weise Althergebrachtes in Form von Sagen erzählt und mit neuen Märchen aus der Feder von Nina Stögmüller spickt:

„Es ist die Kombination aus dem Facettenreichtum der Natur und der Magie des Gehens, die meine Fantasie immer wieder aufs Neue anregt und zu Geschichten inspiriert – ein Geschenk, das ich für mich persönlich von jeder Wanderung mit nach Hause nehme.“.

In ihrem Buch „Märchenhafte Kraftplätze – Wandern im Waldviertel“ entführen die Autoren den Leser auf bekannten und unbekannten Pfaden zu 25 malerischen Plätzen inmitten ursprünglicher Waldviertler Natur. Persönliche Anregungen und Tipps laden dazu ein, die uralten Orte neu zu entdecken und neu zu erleben.

Andreas Schwarzinger, Geschäftsführer von Waldviertel Tourismus ist von der Publikation ebenso begeistert: „Die Veröffentlichung dieses Buches ergänzt perfekt unser Vorhaben, ab kommendem Frühjahr unsere neue touristische Initiative ‚Naturerlebnis Waldviertel‘ , die die einzigartigen Naturschauplätze im Waldviertel für Besucher noch einfacher zugänglich und eindrucksvoll vermitteln soll, öffentlich zu präsentieren. Nina Stögmüller und Robert Versic ist es mit viel Fingerspitzengefühl und Gespür gelungen, die Schönheit des Waldviertels in ihrem Buch ein Stück weit einzufangen.“

Märchenhafte Kraftplätze – Wandern im Waldviertel

Autoren: Nina Stögmüller, Robert Versic

Erschienen im Verlag Anton Pustet, 2020

258 Seiten, durchgehend farbig bebildert

Preis: 24,90 Euro

ISBN 978-3-7025-0972-9

Nina Stögmüller

Seit über 25 Jahren schreibt die Autorin Märchen und Geschichten. 2012 ist ihr erstes Lese- und Märchenbuch – der Bestseller Raunächte erzählen erschienen. Es folgten Mondnächte erzählen, Adventkalender erzählen, Schäfchen (er)zählen, Mein Raunächtetagebuch, „Märchenhafte Kraftplätze – Wandern im Mühlviertel“ und „Mein Geburtstag“. Die „Märchenfee“ lebt in Linz. www.diemaerchenfee.at

Mag. Robert Versic

Seit seiner Kindheit wird Robert Versic von seiner Leidenschaft für die Schönheit der Natur, das Wandern, Bergsteigen und Reisen begleitet, die ihn schon an viele besondere Plätze – vor allem in Österreich, aber auch weltweit – geführt hat. Als begeisterter Fotograf strebt er danach, das Besondere eines Ortes auch in Bildern einzufangen. Robert Versic lebt in Linz.

Rückfragen: Destination Waldviertel GmbH, Sparkassenplatz 1/2/2, 3910 Zwettl, Manuela Groschan, Tel.: +43 2822 541 09 40, Mail: groschan@waldviertel.at

www.waldviertel.at