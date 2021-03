St. Pölten: Alexander Bernhuber verstärkt NÖ Bauernbund-Präsidium

Mit dem einstimmigen Beschluss, den EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber in das Präsidium des NÖ Bauernbundes aufzunehmen, setzen die blau-gelben Agrarvertreter ein klares Zeichen in Richtung Brüssel.

Das Team rund um Obmann LH-Stv Stephan Pernkopf und Direktor Paul Nemecek zeigt damit klare Haltung: „Mit Alexander Bernhuber im Präsidium haben wir nun einen kompetenten Parlamentarier an unsere Seite, welcher regelmäßig und ausführlich über die aktuellen Themen und EU-Gesetzgebungsinitiativen aus Brüssel berichten kann.“

Die Bauernvertreter binden dadurch die Interessen und Anliegen der niederösterreichischen Landwirte und Landwirtinnen stärker in den Prozess der europäischen Gesetzgebung ein. Bernhuber, welcher ebenfalls Junglandwirt im Bezirk Melk ist, wird als starke Stimme für die Jugend und des ländlichen Raums das Präsidium ergänzen.

Bernhuber sieht in seiner Aufnahme auch einen klaren Auftrag: „Ziel ist es, Niederösterreich und Europa noch stärker miteinander zu verknüpfen. Im EU-Parlament setze ich mich mit aller Kraft für die Stärkung der Regionen und für eine vernünftige europäische Agrar- und Umweltpolitik ein. Ich freue mich, dass wir im NÖ Bauernbund Schulter an Schulter die Anliegen der heimischen Land- und Forstwirtschaft nach Brüssel bringen.“

Die Zukunftsthemen sind dabei bereits heute klar: Der Green Deal der EU, der Kampf gegen die Klimaerwärmung, die Ablehnung des Mercosur-Freihandelsabkommens und die Stärkung der nachhaltigen und regionalen Agrar- und Umweltpolitik.

Bildtext: Alexander Bernhuber verstärkt zur Freude von Obmann LH-Stv. Stephan Pernkopf, LK-NÖ Präsident Johannes Schmuckenschlager und Direktor Paul Nemecek das Präsidium des NÖ Bauernbundes. Credit: NÖ Bauernbund



