Bezirk Waidhofen an der Thaya: Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung – Hinweise erbeten

Nach Anzeigen von Patienten eines im Zeitraum von 2013 bis 2019 im Bezirk Waidhofen an der Thaya praktizierenden Psychotherapeuten, steht der 45-Jährige im Verdacht seine Autoritätsstellung in Therapiesitzungen ausgenützt zu haben, wobei es dabei zu sexuellen Übergriffen an drei erwachsenen Opfern gekommen sein soll.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau um Veröffentlichung eines Lichtbildes des Beschuldigten Adrian vormals Helmut S.

Mögliche weitere Opfer werden gebeten sich mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, unter der Telefonnummer 059133-30-3333 in Verbindung zu setzen.

Informationen-Foto: LPD-NOE