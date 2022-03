Motorradbrand nach schwerem Sturz am Seiberer (NÖ/ Bez. Krems): Am Samstag, 26. März 2022, kam es gegen 14 Uhr zu einem schweren Motorradunfall auf der beliebten Ausflugsstrecke von der Wachau in das Waldviertel, die Seiberstraße (L78).

In einer Links-rechts Kurvenkombination stürzte ein Motorradfahrer und prallte gegen die Leitschiene. Ersthelfer, darunter ein Notfallmediziner, konnten den verletzten Lenker gerade noch vom Motorrad wegziehen, bevor es zu brennen begann. Weiters breitete sich das Feuer aufgrund der Trockenheit auf die darunterliegende Böschung in den Weingarten aus.

Von der Bezirksalarmzentrale Krems wurden die Feuerwehren Weißenkirchen, Joching und Wösendorf, zu einem Fahrzeugbrand auf die Seiber Straße mit Person im Fahrzeug alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich die Lage aber anders da. Rasch konnte das ersteintreffende Rüstlöschfahrzeug Weißenkirchen den Brand des Motorrades und der Böschung mittels Schnellangriffseinrichtung unter Kontrolle bringen und ablöschen. Die Besatzung des Kommandofahrzeuges betreute den Motorradfahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und Notarztes. Nachdem der Verletzte transportfähig war, wurde er zu dem eingetroffenen ÖAMTC Notarzthubschrauber Christophorus 2 getragen und ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Die anfahrenden Feuerwehrkräfte aus Joching und Wösendorf mussten nicht mehr eingesetzt werden und konnten wieder einrücken. Das Unfallwrack wurde mittels Kranes verbracht und auf Anweisung der Polizei gesichert abgestellt. Mittels Ölbindemittel wurden Betriebsmittel gebunden und die Straße gereinigt. Die Schäden an der Fahrbahn und Leitschiene wurde dem Straßenerhalter via Bezirksalarmzentrale gemeldet.

Eingesetzte Kräfte:

FF Weißenkirchen (3 Fahrzeuge)

FF Joching (1 Fahrzeug) – auf Anfahrt storniert

FF Wösendorf (2 Fahrzeuge) – auf Anfahrt storniert

Rotes Kreuz Krems (1 Rettungstransportwagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug)

ÖAMTC Notarzthubschrauber Christophorus 2

Polizei (1 Streife)

Straßenmeisterei Spitz

