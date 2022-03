Motorradunfall im Gemeindegebiet von Weißenkirchen – Bezirk Krems: Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems lenkte am 26. März 2022, gegen 14.05 Uhr, ein Motorrad auf der L78 im Gemeindegebiet von Weißenkirchen, Bezirk Krems, von Weißenkirchen in der Wachau kommend in Fahrtrichtung Ottenschlag

In einer Rechtskurve dürfte der Hinterreifen auf einem Bitumenstreifen weggerutscht sein, worauf der 20-Jährige mit dem Motorrad zu Sturz kam.

Das Motorrad stieß in weiterer Folge gegen eine Leitplanke und fing Feuer. Der 20-Jährige kam in unmittelbarer Nähe zu liegen und wurde von herannahenden Radfahrern aus dem Gefahrenbereich verbracht und erstversorgt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Fahrzeugbrand rasch löschen.

Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Die L78 war bis etwa 15.30 Uhr gesperrt.

LPD-NOE