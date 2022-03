MY MUSEUM BOX: Neues Angebot für Familien in der Landesgalerie Niederösterreich

Krems, 21.03.2022. Ab sofort können Besucher*innen auf der Kunstmeile Krems die Ausstellungen und Kunstwerke mit der MY MUSEUM BOX spielerisch und mit allen Sinnen erkunden. Spannende Aufgabenstellungen und hochwertige Materialien sorgen für einen unterhaltsamen Museumsbesuch. Die handliche Box ist kostenlos an den Museumskassen zum Ausleihen erhältlich und richtet sich vorrangig an Familien mit Kindern.

Spaß und Unterhaltung im Museum

Für Gerda Ridler, die künstlerische Direktorin der Landesgalerie Niederösterreich, bietet das neue Kunstvermittlungstool einen abwechslungsreichen und kurzweiligen Zugang ins Museum: „Die MY MUSEUM BOX macht den Besuch der Landesgalerie Niederösterreich zu einem besonderen Erlebnis. Familien haben so die Möglichkeit, die Kunst gemeinsam und aus einem völlig neuen Blickwinkel zu erleben“, so Ridler. Geeignet ist die Box ebenso für ganz kleine Kinder wie auch für Jugendliche und junggebliebene Erwachsene.

Reise durchs Museum mit allen Sinnen

In der Box enthalten sind verschiedene Materialien, die Kinder und Jugendliche dazu animieren, direkt im Ausstellungsraum mit den Kunstwerken in Kontakt zu treten und gewisse Aspekte der Umgebung genauer unter die Lupe zu nehmen: Welche Gerüche lassen sich mit den ausgestellten Bildern assoziieren? Welche Formen und Farben sind in den Gemälden und Skulpturen wiederzufinden? Auch Materialmuster von Leinwänden mit Ölmalerei, Aquarellen oder Leder sind darin enthalten und erlauben es den neugierigen Museumsbesucher*innen herauszufinden, wie sich ein Ölgemälde anfühlt. Ein Video-Tutorial zeigt, wie es funktioniert.

Hergestellt wurde der hochwertige Kreativ-Kit aus Birkensperrholz mit kinderfreundlichem Spielzeuglack. Ein edler Ledergriff mit Prägung erleichtert das Tragen der Box. Bei der Auswahl der Inhalte wurde auf die Verwendung von nachhaltigen Materialen lokaler Produzenten geachtet.

Das Ausstellungserlebnis mit nach Hause nehmen

Die Anregungen für eine spielerische Auseinandersetzung mit den Kunstwerken holen sich die Besucher*innen in einem Begleitheft, das anhand von bunten Illustrationen dazu einlädt, die Reise durchs Museum mit allen Sinnesorganen anzutreten: Das Schauen, Tasten, Hören und Riechen stehen dabei im Vordergrund. Im Heft können Zeichnungen und Notizen festgehalten und zuhause ergänzt werden. Wer möchte, kann mit dem Heft auch abseits des Ausstellungsraums ausprobieren, wie sich die kreativen Aufgabenstellungen etwa in der Natur oder im eigenen Wohnzimmer anwenden lassen.

Nach einer Testphase in der Landesgalerie Niederösterreich ist die MY MUSEUM BOX auch in der Kunsthalle Krems, im Forum Frohner und im Karikaturmuseum Krems im Einsatz.

Weitere Infos und Videos: https://www.kunstmeile.at/museumbox

