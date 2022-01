31.12.2021 – PKW-Bergung nach Silvestereinkauf: Um 10:10 Uhr wurde die Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya zu einer Fahrzeugbergung in der Brunner Straße alarmiert.

Ein PKW-Lenker überfuhr eine Randsteinbegrenzung und blieb mit seinem Fahrzeug hängen.

Ein Lenker aus dem Nachbarbezirk war in einem Supermarkt in der Brunner Straße einkaufen und wollte nach dem Einkauf den Parkplatz verlassen. Vor dem Starten des Fahrzeuges vergass er aber die Kupplung zu betätigen und so „hüpfte“ der Audi über die Parkplatzbegrenzung. Der Wagen blieb mit der Bodenplatte am Randstein hängen und daher war eine Weiterfahrt nicht mehr möglich. Der Lenker wählte den Feuerwehrnotruf 122 und ersuchte um Unterstützung durch die Feuerwehr.

Bei der Lageerkundung durch den Einsatzleiter konnten keine sichtbaren Schäden am Fahrzeug und glücklicherweise auch kein Betriebsmittelaustritt festgestellt werden. Um eine schonende Bergung durchzuführen, wurde der PKW mittels Ladekran des Wechselladefahrzeuges auf der Vorderachse hochgehoben und so aus der misslichen Lage befreit. Wenige Minuten nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Lenker seine Fahrt wieder fortsetzen.

Bereits um 10:41 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die Feuerwehrmitglieder wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.

Eingesetzte Kräfte:

Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit Wechselladefahrzeug, Hilfeleistungsfahrzeug 2 und 9 Mitgliedern

