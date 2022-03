Regional-Markt Eröffnung in Schönberg am Kamp: Am Karfreitag den 15. April 2022 eröffnet der Schönberger Regional-Markt erstmalig seine Pforten.

Der Bauernmarkt bietet bis Ende Oktober jeden zweiten Freitag zwischen 14 und 18 Uhr mehrheitlich BIO-Produkte von Direktvermarkter*innen aus der Region an. Das Sortiment ist dabei breit gefächert und reicht von saisonalem Gemüse und Obst, über Kräuter, Käse, Brot, Honig bis zu Nudeln und Lammfleisch. Natürlich darf auch das Weinstandel der Winzer aus der Region nicht fehlen. Darüber hinaus werden alle ein bis zwei Monate thematische Schwerpunkte gesetzt und der Markt mit variierende Kunsthandwerk-Produkten, Jungpflanzen und Weinverkostungen ergänzt. Gleich zur Eröffnung am Karfreitag dürfen wir uns auf einen speziellen Ostermarkt mit Dekorationen, Blumen, Geschenken aus Filz, kunstvoll gestalteten Ostereiern und vielem mehr freuen.

„Ideen und Interessenten für weitere Marktstandeln gibt es viele“, sagen die Initiatorinnen Maria Pinter und Valerie Ertl. „Aber jetzt gilt es erstmal zu schauen, wie der neue Bauernmarkt von der Bevölkerung und umliegenden Gemeinden angenommen wird“.

Der neue Regional-Markt befindet sich am Parkplatz des Nah&Frisch an der Kamptalstraße in Schönberg am Kamp und ist somit nicht nur leicht erreichbar, sondern bietet auch die Möglichkeit beim Nahversorger weitere Lebensmittel, Getränke und Spezialitäten für das Wochenende mitzunehmen.

Schönberger Bauernmarkt:

Ab 15. April jeden zweiten Freitag 14-18 Uhr,

in jeder ungeraden Kalenderwoche

Kamptalstraße 12

3562 Schönberg am Kamp

Spezialitäten-Märkte:

15.04.2022 – Ostermarkt

29.04.2022 – Eröffnungsfest und Pflanzenmarkt

24.06.2022 – Ferienstimmung

16.09.2022 – Weinlese-Markt

28.10.2022 – Erntedank

Foto: @Barbara Schroll

(v.l.n.r.) Martina Riedlmayer, Valerie Ertl, Maria Pinter, Doris Hager, Franz Pekovits

Veranstalter und Organisation:

FLORA – Initiative zur Förderung von Wirtschaft, Umwelt und Kultur in Schönberg Kremserstraße 8, 3564 Plank

Valerie Ertl: 0676/761 91 19

Maria Pinter: 0664/428 81 13,

office@mariapinter.at