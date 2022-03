Reitschule Grafenegg wird Rudolf Buchbinder Saal: Der Reitschule Grafenegg steht eine umfassende Renovierung bevor.

Nach Fertigstellung des Projekts wird der neue Saal Grafeneggs dem künstlerischen Leiter Rudolf Buchbinder gewidmet.

(Wien, 21. März 2022) Die heutige Pressekonferenz markierte den Auftakt eines umfangreichen Projekts in Grafenegg: Gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gab Grafenegg Geschäftsführer Philipp Stein am Vormittag bekannt, dass die Reitschule in den kommenden Jahren einer notwendig gewordenen Renovierung unterzogen wird und ein neuer Saal mit moderner Ausstattung geplant ist.

Die Reitschule ist neben Wolkenturm und Auditorium die dritte zentrale Spielstätte in Grafenegg. Viele Gäste kennen den Saal von Konzerteinführungen, Late Night Sessions oder dem Grafenegger Advent. Pianist und künstlerischer Leiter Rudolf Buchbinder spielte in diesem Saal schon lange vor der Gründung des Grafenegg Festival – das erste Konzert mit ihm ist mit 1. September 1985 datiert. «Ich bin gerührt und empfinde es als große Ehre, dass dieser wundervolle Saal mir gewidmet wird», sagte der Künstler im Rahmen der Pressekonferenz am Montag im Palais Niederösterreich. Um Rudolf Buchbinder für seine bedeutende Tätigkeit für Grafenegg zu ehren, wird der neue Saal den Namen Rudolf Buchbinder Saal tragen.

Im Sommer 2022 wird ein EU-weites Wettbewerbsverfahren für den Generalplaner starten. Der Baubeginn ist nach dem Grafenegg Festival 2024, die Fertigstellung ist zur Sommersaison 2026 geplant. Das Gesamtbudget für die Sanierung der Reitschule beträgt 15 Mio. Euro. Die Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft finanziert 5 Mio. Euro. Erstmals unterstützt der Bund Investitionen in Grafenegg und subventioniert das Projekt in Höhe von 5 Mio. Euro (0,9 Mio. Euro Denkmalschutz-Förderung, 4,1 Mio. Euro Investitionsbeitrag). Bis zu 5 Mio. kommen vom Land Niederösterreich. Mit der Raiffeisen Niederösterreich-Wien und der DONAU Versicherung unterstützen zwei langjährige Partner Grafeneggs das Projekt.

Weiterführende Zitate und Details zum Renovierungsvorhaben finden Sie in unseren ausführlichen Presseunterlagen unter grafenegg.com/presseinformationen.

