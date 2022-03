Gmünd: Bislang unbekannte Täterschaft besprühten vermutlich zwischen 08.03.2022, 00: 42 Uhr bis 10.03.2022, 05.46 Uhr einen Zug der ÖBB welcher sich in dieser Zeit am Bahnhof in 3950 Gmünd befand.

Die Schadenshöhe wird von ÖBB mit € 336,- beziffert. Foto von ÖBB zur Verfügung gestellt.

Beste Grüße

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Bezirkspolizeikommando Gmünd

Martin Gabler, GrInsp

+43 59133 3400-305

Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd,

bpk-n-gmuend@polizei.gv.at

polizei.gv.at