Hadersdorf am Kamp: Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 07. Juli 2021, 16.15 Uhr, bis zum 08. Juli 2021, 08.30 Uhr, insgesamt 16 abgestellte Fahrzeuge –

– dies auf dem Abstellplatz eines Autohauses im Marktgemeindegebiet von Hadersdorf am Kamp.



Dabei wurden sieben Kundenfahrzeuge und neun abgemeldete Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.



Der Schaden dürfte sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag belaufen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hadersdorf am Kamp unter der Telefonnummer 059133-3442 erbeten.



