Silvesterkonzert 2021: Das diesjährige Silvesterkonzert in Grafenegg mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich findet statt.

(Grafenegg, 13. Dezember 2021) Nach dem Lockdown nimmt Grafenegg den Spielbetrieb wieder auf und lädt zu einem schwungvollen musikalischen Übergang ins neue Jahr. Am 31. Dezember um 18.30 Uhr findet das traditionelle Silvesterkonzert im Auditorium in Grafenegg statt. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich zusammen mit dem Dirigenten Lorenz C. Aichner verabschiedet musikalisch das alte Jahr und begrüßt das neue.

Der Abend bietet ein abwechslungsreiches Programm: berühmte Arien und Lieder aus Oper und Operette an der Seite von Polkas und Walzern der Strauss-Dynastie, dazu populäre Orchesterstücke aus dem Gala-Repertoire. Als Solistin steht die junge Sopranistin Caroline Melzer auf der Bühne.

Das Konzert findet unter Einhaltung aller behördlicher Vorgaben statt. Die gültigen Covid19-Bestimmungen für den Konzertbesuch sind online aktuell abrufbar unter grafenegg.com/verhalten.

Detailprogramm unter grafenegg.com/silvesterkonzert.

Akkreditierungen für das Silvesterkonzert richten Sie bitte an presse@grafenegg.com.

Auf diesem Weg wünschen wir Ihnen noch eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für das kommende Jahr!

