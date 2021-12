SONNENTOR feierte 10-jähriges Jubiläum in Zwettl: In Zwettl wurde von 26. bis 27. November das 10-jährige Jubiläum des hiesigen SONNENTOR Geschäfts gefeiert.

Das Team rund um Edith Gutmann und Silvia Prinz hat dem Jubiläum im November schon lange entgegengesehen. Auch ohne Feier konnten sie die Kundinnen und Kunden begeistern.

„Wir haben den Anlass genutzt und ein Jubiläumswochenende veranstaltet. Es gab eine besondere Aktion, passend zur Jahreszeit, sowie selbstgebackenen Kuchen“, berichtet Teamleiterin Silvia Prinz und ergänzt: „Das Highlight waren jedenfalls die Überraschungsgeschenke für unsere Kundinnen und Kunden. Diese waren vollgepackt mit einer liebevoll ausgesuchten Produktauswahl. Damit wollten wir uns für die vergangenen zehn Jahre bedanken – schließlich erfüllen unsere Fans unser Geschäft bei jedem Besuch mit neuem Leben und lassen die Freude wachsen.“ Diese Gelegenheit ließ sich auch Johannes Gutmann nicht entgehen. Er war am 26. November ebenfalls vor Ort und freute sich über den persönlichen Austausch.

Lange Verbundenheit mit der Stadt Zwettl

„Wir sind mit Zwettl besonders verbunden“, erzählt Edith Gutmann und erklärt: „Hannes hat schon 1988 am Dreifaltigkeitsplatz in Zwettl mit einer kleinen Verkaufshütte begonnen.“ Das jetzige SONNENTOR Geschäft wurde jedoch erst später, am 21. November 2011, eröffnet. Im Jahr 2019 wurde es renoviert und mit neuen Ladenbauelementen ausgestattet. Seither bieten die 57m² Verkaufsfläche den Kundinnen und Kunden ein noch spannenderes Einkaufserlebnis, sodass sie mit Begeisterung in die Welt der Kräuter und Gewürze eintauchen können. „In all dieser Zeit haben uns viele Fans und Partner aus Zwettl und Umgebung begleitet. Diesen möchten wir ein großes Danke sagen – für die Unterstützung, Freude und wertvollen Erfahrungen, die sie auch uns jeden Tag aufs Neue bereiten“, führt Edith Gutmann weiter aus.

Über SONNENTOR

SONNENTOR wurde 1988 gegründet und gilt seit über 30 Jahren als Pionier der Bio-Branche. Vor allem die bunten Produktinnovationen im Tee- und Gewürzsortiment haben das Waldviertler Unternehmen international bekannt gemacht. Fans schätzen zudem das ökologische Engagement. Mit Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen, Produkten ohne Palmöl, CO2 neutralem Wirtschaften und direktem Handel mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern weltweit, zeigt der Kräuterspezialist: Es geht auch anders! Das Unternehmen mit Sitz in Sprögnitz bei Zwettl hat 360 Mitarbeitende in Österreich und 160 in Tschechien. Mehr Infos unter: www.sonnentor.com

Fotos:

Foto 1: Johannes und Edith Gutmann freuen sich über das 10-jährige Jubiläum am Standort Zwettl. Credit: ©SONNENTOR

Foto 2: Am 26. und 27. November gab es besondere Highlights für die Kundinnen und Kunden. Im Bild v.l.n.r.: Lisa Roithner (Franchise Marketing), Bianca Schiffauer und Edith Gutmann (Geschäft Zwettl) sowie Johannes Gutmann (SONNENTOR Gründer). Credit: ©SONNENTOR

Foto 3: Johannes und Edith Gutmann freuen sich über das 10-jährige Jubiläum am Standort Zwettl. Credit: ©SONNENTOR

Foto 4: Am 26. und 27. November gab es besondere Highlights für die Kundinnen und Kunden. Im Bild v.l.n.r.: Edith Gutmann und Bianca Schiffauer (Geschäft Zwettl) sowie Johannes Gutmann (SONNENTOR Gründer). Credit: ©SONNENTOR

