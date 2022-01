Stadt lädt zur 1. Klimakonferenz Krems: 18.2.2022, Ferdinand-Dinstl-Saal / Anmeldung: krems2030@krems.gv.at

„Um unsere Welt auch für nächste Generationen lebenswert zu erhalten, müssen wir unsere Kräfte bündeln, und zwar jetzt!“ Mit diesem Appell wendet sich Bürgermeister Dr. Reinhard Resch an Politik, Verwaltung, Wissenschaft und an die Kremser Bürgerinnen und Bürger. Sie alle sind zur ersten Klimakonferenz eingeladen.

Schon vor über zwei Jahren haben Jugendliche von Fridays for Future (FFF) Krems ihren 10-Punkte-Forderungskatalog an die Kremser Stadtregierung übergeben. Darauf basiert auch der Klimadialog, den die Stadt mit den Kremser AktivistInnen seit längerem führt. Um diesen Dialog einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wird am Freitag, 18. Februar, die 1. Kremser Klimakonferenz ausgetragen. Das Motto: Gemeinsam Klima gestalten. Der Fokus liegt auf den Themen Mobilität, Grünräume und Energieautarkie. Veranstalter ist die Stadt Krems, FFF Krems gestaltet die Konferenz mit.

Jedes Thema wird zunächst durch ExpertInnen präsentiert, ehe auch interessierte BürgerInnen die Gelegenheit erhalten, sich in Diskussionsrunden einzubringen. Ein Höhepunkt ist der virtuelle Vortrag der renommierten Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb.

1.Kremser Klimakonferenz: Freitag, 18.Februar 2022, 16 Uhr, Ferdinand-Dinstl-Saal, Bahnhofplatz 16

Anmeldung bis 11.Februar: krems2030@krems.gv.at

