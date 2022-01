Anbei zwei Bilder von der Sternsingeraktion in Langegg und Amaliendorf.: Text: 35 Kinder und Jugendliche mit 9 BegleiterInnen brachten in Langegg und Amaliendorf den Segen und sammelten unter anderem für die indigene Bevölkerung im Amazonasgebiet Spendengeld. Danke an alle, die aufgemacht haben und insgesamt mehr als 3500 Euro gespendet haben.

Mit besten Grüßen und ein gesegnetes gesundes neues Jahr 2022

wünscht

Franz Sedlmayer

Jugendleiter Dekanat Gmünd

3872 Langegg 35