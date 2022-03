Ukraine Spendenaktion in Gmünd: Vorletzte Woche sammelte man Spenden für die Menschen in der Ukraine, diese Aktion wurde von ukrainisch-österreichischen Frauen ins Leben gerufen.

Beim Verein Gmünd-hilft wurde angefragt, ob das Begegnungscafe als Spendenlager verwendet werden darf. Die Sammlung wurde ein voller Erfolg, insgesamt wurden 5 Klein-Lkws und 1,25 große Auflieger eines Sattelschleppers befüllt.

Wir möchten uns für die zahlreichen und wertvollen Spenden bedanken. Minütlich kamen volle Autos mit Hilfsgütern an. Gestemmt konnte diese Aufgabe nur werden, weil die Frauen den ganzen Tag sortierten, verpackten und die Kartons auf deutsch und ukrainisch beschrifteten. Weiters kümmerten sie sich um die Transporte nach Polen, wo an der Grenze zur Ukraine umgeladen wurde. So konnten die ersten Klein-LKWs medizinische Ausrüstung, Lebensmittel und auch warme Kleidung zwei Tage nach Start der Sammlung die Ukraine erreichen.

Viele Hände waren notwendig um die vollen Schachteln und Säcke zu verladen. In Summe wurden umgerechnet 50 Europaletten mannshoch befüllt und abtransportiert. Alle verfügbaren Vereinsmitglieder trugen, schlichteten und verpackten bis in die Nacht. Fleißig geholfen haben auch die länger ansässigen Geflüchteten und auch unsere Neuankömmlinge aus Syrien. Etliche SpenderInnen blieben auch im Cafe und packten mit an. Auch unsre Frau Bürgermeister beteiligte sich am Sortieren. Weiters möchten wir uns bei der Bezirksspö und dem Transportunternehmen Müllner für das Bereitstellen der 2 LKWs, den Fahrern der LKWs und dem Zivilschutzverband für die Organisation des Konvois nach Moldawien bedanken.

Für weitere Hilfsmöglichkeiten und Informationen siehe https://gmuend-hilft.at/ukrainehilfe

Ihr Verein Gmünd-Hilft