Unfall bei Schalungsarbeiten in Krems an der Donau: Krems: Am 23. Februar 2022, gegen 14.45 Uhr, kam es bei Schalungsarbeiten auf einer Baustelle in Krems an der Donau zu einem Arbeitsunfall.

Ein 52-jähriger Mann aus 1220 Wien dürfte in einem Liftschacht auf eine Schalung geklettert und dabei aus einer Höhe von ca. zwei Metern zu Boden gestürzt sein. Der Arbeiter kam mit Verletzungen schweren Grades auf der Zwischendecke zum Liegen.

Er wurde von Rettungskräften am Unfallort erstversorgt und anschließend in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht.

Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde den Ermittlungen beigezogen.

LPD-NOE