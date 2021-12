Weitra: Ein 84 Jähriger aus Weitra nahm am 09.12.2021, gegen 17.20 Uhr, seinen PKW mit Automatikgetriebe am Parkplatz der Firma Spar beim Raiffeisen-Lagerhaus in 3970 Weitra in Betrieb.

Er geriet dabei aus unbekannter Ursache mit dem rechten Fuß zwischen Gas und Bremspedal und blieb in dieser Position hängen. Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung und rammte vorerst ein anderes parkendes Fahrzeug.

In der Folge fuhr er eine Runde am Parkplatz, stieß aber dann gegen die Einfriedung (Gartenmauer) des Lagerhauses.

Im Fahrzeug befanden sich die 79 Jährige Gattin sowie der 43 Jährige Sohn. Alle Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

