Bezirk Zwettl: Eine 20-jährige Frau aus dem Bezirk Krems-Land lenkte am 29. November 2021, gegen 17:10 Uhr in alkoholisiertem Zustand.

Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,2 Promille, einen Pkw im Gemeindegebiet von Waldhausen auf der Landesstraße 8259 von Sprögnitz kommend in Fahrtrichtung Obernondorf, Bezirk Zwettl. Sie befand sich alleine im Fahrzeug und war angegurtet.

Zeitgleich lenkte ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl einen Pkw in entgegengesetzter Richtung auf der Landesstraße 8259 von Obernondorf kommend in Fahrtrichtung Gutenbrunn. Seine 66-jährige Ehefrau befand sich am Beifahrersitz, beide waren ebenfalls angegurtet.

Bei StrKm 2,4 kam die 20-Jährige vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung bzw. auch aufgrund der Fahrbahnverhältnisse (eisglatte Fahrbahn, starker Schneefall) auf die Fahrbahnseite und kollidierte mit dem Pkw des entgegenkommenden 70-Jährigen.

Die 66-jährige Ehefrau und Beifahrerin sowie die 20-jährige Fahrzeuglenkerin wurden mit der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Zwettl verbracht. Der 70-jährige Fahrzeuglenker blieb unverletzt.

LPD-NOE