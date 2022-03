Bezirk Waidhofen an der Thayaya – Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Raabs/Thaya

Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya lenkte am 29. März 2022, gegen 21.20 Uhr, ein Motorrad auf der L 8057 aus Richtung Speisendorf kommend in Richtung Pommersdorf durch das Gemeindegebiet von Raabs an der Thaya.

Zur gleichen Zeit lenkte ein 32-jähriger Mann einen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Der 32-Jährige kam aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn wobei es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Der 22-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht.

LPD-NOE